Будущее Моуринью в "Манчестер Юнайтед" решится в матче против "Ювентуса"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может быть уволен в ближайшие дни.

Как сообщает Mirror, будущее португальца в клубе решится в поединке Лиги Чемпионов против "Ювентуса". В случае поражения, шансы "красных дьяволов" на выход из группы резко снизятся, что и повлечет отставку Моуринью.

Поединок между "Ювентусом" и "МЮ" запланирован на 7 ноября.

В настоящее время "МЮ" занимает в группе 2-е место, опережая "Валенсию" всего на два очка и отставая от "Ювентуса" на 5 пунктов.

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