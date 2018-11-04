Будущее Моуринью в "Манчестер Юнайтед" решится в матче против "Ювентуса"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может быть уволен в ближайшие дни.
Как сообщает Mirror, будущее португальца в клубе решится в поединке Лиги Чемпионов против "Ювентуса". В случае поражения, шансы "красных дьяволов" на выход из группы резко снизятся, что и повлечет отставку Моуринью.
Поединок между "Ювентусом" и "МЮ" запланирован на 7 ноября.
В настоящее время "МЮ" занимает в группе 2-е место, опережая "Валенсию" всего на два очка и отставая от "Ювентуса" на 5 пунктов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|27
|2
|Манчестер Сити
|10
|26
|3
|Челси
|10
|24
|4
|Тоттенхэм
|11
|24
|5
|Арсенал Лондон
|11
|23
|6
|Борнмут
|11
|20
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|20
|8
|Уотфорд
|11
|19
|9
|Эвертон
|11
|18
|10
|Лестер Сити
|11
|16
|11
|Вулверхэмптон
|11
|15
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|14
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|11
|14
|Кристал Пэлас
|10
|8
|15
|Бернли
|11
|8
|16
|Саутгемптон
|10
|7
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|6
|18
|Кардифф Сити
|11
|5
|19
|Фулхэм
|10
|5
|20
|Хаддерсфилд Таун
|10
|3