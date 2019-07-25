Будущее Неймара может решиться в ближайшие дни

ПСЖ в ближайшее время намерен избавиться от нападающего Неймара.

Как сообщает AS, руководство парижан хочет продать Неймара до конца июля, пока игрок не вернулся в общую группу. В клубе полагают, что бразилец испортит микроклимат в команде.

Напомним, что Неймар также хочет сменить клуб. На него претендуют "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

Соглашение бразильца с ПСЖ действует до лета 2022 года.

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