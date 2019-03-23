Будущее Погба в "Манчестер Юнайтед" под вопросом

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Будущее Погба в "Манчестер Юнайтед" под вопросом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба летом может сменить команду, сообщает Marca.

По сведениям издания, агент футболиста Мино Райола приступил к поиску других вариантов трудоустройства для звёздного француза.

Сам победитель ЧМ-2018 ранее высказывал симпатии "Реалу" и "Барселоне".

Руководство "МЮ", в свою очередь, намерено сохранить Погба. Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.

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