Будущее Погба в "Манчестер Юнайтед" решится летом

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Будущее Погба в "Манчестер Юнайтед" решится летом

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пока не определился с командой, в которой будет играть в следующем сезоне.

По информации Sky Sports, 28-летний футболист собирается решать своё будущее по окончании сезона 2021/22.

Таким образом, француз сможет либо продлить контракт с "красными дьяволами", либо уйти на правах свободного агента.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 13 матчей и сделал 7 ассистов. Последние два месяца он пропустил из-за травмы.

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