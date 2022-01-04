Будущее Погба в "Манчестер Юнайтед" решится летом

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пока не определился с командой, в которой будет играть в следующем сезоне.

По информации Sky Sports, 28-летний футболист собирается решать своё будущее по окончании сезона 2021/22.

Таким образом, француз сможет либо продлить контракт с "красными дьяволами", либо уйти на правах свободного агента.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 13 матчей и сделал 7 ассистов. Последние два месяца он пропустил из-за травмы.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может побить трансферный рекорд ради хавбека "Вест Хэма". | http://soccernews.ru