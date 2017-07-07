Будущее потенциального новичка "Зенита" Дриусси прояснится на следующей неделе

Питерский "Зенит" все еще надеется подписать форварда аргентинского "Ривер Плейт" Себастьяна Дриусси.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил спортивный директор "сине-бело-голубых" Константин Сарсания. В частности, он отметил: "По Дриусси новости могут появиться в начале следующей недели".

Напомним, "Зенит" предлагает 18 миллионов евро за защитника сборной Бразилии. | soccernews.ru