Будущее потенциального новичка "Зенита" Дриусси прояснится на следующей неделе

Теги зенит санкт-петербургривер плейтсебастьян дриусси

Будущее потенциального новичка "Зенита" Дриусси прояснится на следующей неделеПитерский "Зенит" все еще надеется подписать форварда аргентинского "Ривер Плейт" Себастьяна Дриусси.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил спортивный директор "сине-бело-голубых" Константин Сарсания. В частности, он отметил: "По Дриусси новости могут появиться в начале следующей недели".

Напомним, "Зенит" предлагает 18 миллионов евро за защитника сборной Бразилии. | soccernews.ru

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Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

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