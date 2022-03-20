Будущее Роберто остается неизвестным

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Будущее Роберто остается неизвестным

Фото: инстаграм Роберто\Автор неизвестен

Будущее испанского полузащитника "Барселоны" Серхи Роберто остается неопределенным на фоне истекающего в конце сезона контракта.

Как сообщает Mundo Deportivo, на этой неделе руководство каталонского клуба встретится с представителем футболиста, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию.

В декабре переговоры сорвались из-за слишком низкого предложения "Барселоны".

По информации источника, у Роберто есть несколько предложений, одно из которых от мадридского "Атлетико".

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