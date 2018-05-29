Будущее Роналду в "Реале" зависит от Неймара

Будущее ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду в го клубе зависит от форварда ПСЖ Неймара.

Так, согласно предположениям испанской прессы, "сливочные" вполне будут готовы расстаться с 33-летним португальцем уже ближайшим летом, если им удастся договориться с парижанами по трансферу их главной звезды.

Напомним, Роналду остался разочарован результатами переговоров с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru