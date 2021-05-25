Будущее Роналду в "Ювентусе" пока не определено

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Будущее Роналду в "Ювентусе" пока не определено

Фото твиттер Криштиану Роналду

СМИ узнали о положении нападающего Криштиану Роналду  в туринском "Ювентусе".

По информации Sky Sports, пока неизвестно, уйдёт или останется 36-летний футболист в итальянском клубе.

Будущее португальца будет обсуждаться позднее. Если "старую синьору" покинут главный тренер Андреа Пирло и спортивный директор Фабио Паратичи, то шансы форварда оказаться в другой команде вырастут.

В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: Роналду рассказал о своих достижениях. | http://soccernews.ru
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