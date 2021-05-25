Будущее Роналду в "Ювентусе" пока не определено
Фото твиттер Криштиану Роналду
СМИ узнали о положении нападающего Криштиану Роналду в туринском "Ювентусе".
По информации Sky Sports, пока неизвестно, уйдёт или останется 36-летний футболист в итальянском клубе.
Будущее португальца будет обсуждаться позднее. Если "старую синьору" покинут главный тренер Андреа Пирло и спортивный директор Фабио Паратичи, то шансы форварда оказаться в другой команде вырастут.
В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17