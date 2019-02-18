Будущее Сарри определится на этой неделе
Наставник "Челси" Маурицио Сарри может быть уволен уже на этой неделе.
Как сообщает Daily Mail, итальянцу грозит увольнение, если клуб вылетит из одного из трех турниров.
Напомним, что сегодня в 1/8 финала Кубка Англии "Челси" сыграет с "Манчестер Юнайтед", в четверг "аристократов" ожидает ответная игра 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме", а в воскресенье финальный матч Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
Ранее футболисты "Челси" жаловались на подход Сарри к тренировкам команды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11