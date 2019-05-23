Будущее Сарри в "Челси" зависит от мнения игроков

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Будущее Сарри в "Челси" зависит от мнения игроков

Руководство лондонского "Челси" не может определиться с будущим главного тренера команды Маурицио Сарри, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, перед принятием решения о возможном увольнении итальянца боссы "синих" намерены узнать мнение игроков на этот счёт.

Сарри возглавил "Челси" прошлым летом. Под его руководством "пенсионеры" финишировали на третьем месте в АПЛ, а также сыграют в финале Лиги Европы.

СМИ пишут, что в приглашении 60-летнего наставника заинтересован "Ювентус", а столичный клуб всерьёз рассматривает кандидатуру Фрэнка Лэмпарда.

Не пропустите: Сарри: "Если моя судьба в "Челси" зависит от финала ЛЕ, я немедленно покину клуб". | http://soccernews.ru
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