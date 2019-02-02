Будущее Сульшера решится в 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Будущее Сульшера решится в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Противостояние с ПСЖ в Лиге Чемпионов должно стать ключевым для и.о. тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера.

Как сообщает The Sun, если "МЮ" пробьется в четвертьфинал Лиги Чемпионов, то боссы клуба предложат Сульшеру полноценный контракт.

"МЮ" под руководством Сульшера провел 8 поединков, из них в семи одержал победу, а в одном довольствовался ничьей.

Первая игра между "МЮ" и ПСЖ запланирована на 12 февраля.

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