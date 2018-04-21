Будущее Вальверде в "Барселоне" находится под вопросом
Руководство "Барселоны" еще не определилось с будущим наставника команды Эрнесто Вальверде.
Как сообщает AS, если даже каталонцы сделают золотой дубль, то Вальверде все равно может покинуть клуб. По мнению руководства, спонсоров привлекает Лига Чемпионов, которую "Барселона" покинула на стадии 1/4 финала. Именно вылет из Лиги Чемпионов может решить судьбу тренера.
Контракт Вальверде с "Барселоной" рассчитан до лета 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|34
|66
|5
|Бетис
|33
|55
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Хетафе
|34
|48
|8
|Севилья
|33
|48
|9
|Жирона
|33
|47
|10
|Сельта Виго
|34
|45
|11
|Реал Сосьедад
|33
|43
|12
|Эйбар
|34
|43
|13
|Атлетик Бильбао
|33
|40
|14
|Леганес
|34
|40
|15
|Алавес
|33
|38
|16
|Эспаньол
|33
|36
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
|33
|21
|20
|Малага
|33
|17