Будущее Видаля зависит от Джеко

Будущее защитника каталонской "Барселоны" Алейша Видаля зависит от форварда итальянской "Ромы" Эдина Джеко.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 28-летний бек "сине-гранатовых" сможет перебраться в стан "волков" только в том случае, если боснийский нападающий не перейдет в лондонский "Челси". Если же "аристократы" таки подпишут Джеко, итальянский клуб сменит трансферные приоритеты и вместо подписания футболиста каталонского гранда предпримет попытки подписать игрока в линию атаки.

Напомним, "Рома" потеряла Шика. | soccernews.ru