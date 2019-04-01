Будущее всего Китая. Как У Лэй из "Эспаньола" делает историю

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Будущее всего Китая. Как У Лэй из "Эспаньола" делает историю

Он играл всего-то на протяжении 464 минут, вышел в основе пять раз и забил один гол. И всё-таки У Лэй уже успел оставить свой след так, как удавалось всего немногим.

В январе он пополнил состав «Эспаньола» за какие-то 2 млн. евро. По словам клуба, его официальная презентация вызвала интерес 350 млн. людей в Китае. На родине дебют китайца, который продлился 12 минут, наблюдало 40 млн. зрителей. В Испании за матчем наблюдало всего 177 тыс.

Для сравнения: по подсчётам Marca класико, которое состоялось за несколько дней до дебюта Лэя, привлекало 10 млн. зрителей. 17 предыдущих матчей «Эспаньола» наблюдало чуть больше 7 млн. людей. Когда видишь такие цифры, прежде всего начинаешь цинично думать, что это очередной маркетинговый приём клуба, который надеется заработать на зрителях из Азии. Мы это уже видели: в 2015 в Примере впервые появился китайский футболист Чжан Чжэндун, но всего он провёл на поле не более 9 минут. И это ещё много, учитывая, что сам тренер Пако Хемес критически отнёсся к «усилению: «Это, возможно, худшее решение клуба за всё моё пребывание здесь. Нельзя позволять спонсорам покупать футболистов».

Примерно та же ситуация случилась годом ранее, когда в Испанию приехало аж девять игроков Саудовской Аравии. Лишь один из них – по прозвищу «Саудовский Месси» – вообще вышел на поле. И то, мы говорим о 10 минутах. Зато «Нумансия» получила спонсорский контракт с саудовским телекоммуникационным оператором.

У «Эспаньола» тоже есть связь с Китаем – всё-таки клубом владеет миллиардер Чэнь Яньшэн. Но в этот раз его соотечественник не только повлиял на продажи футболок и просмотры матчей, но и оказался полезен на поле.
Он дебютировал 3 февраля в игре против «Вильярреала». Уже на 34-й минуте он вышел против «Райо Вальекано», заменив травмированного Пабло Пиатти. Первое появление на домашней арене – и тут же заработанный пенальти. Зрителям понравилось.

Серхи Дардер, забивший победный мяч, признался, что его впечатлила скорость, с которой Лэй адаптируется к новой лиге:
«Когда он только приехал, мы были готовы ждать. Он долго не играл, и к новой лиге нужно ещё привыкнуть. Мы и не думали, что он начнёт так решительно действовать».

«Я знаю его уже шесть лет, и он всегда мечтал именно о таком развитии карьеры. Сейчас «Эспаньол» ему очень подходит – это топ-лига, но без давления», - считает бывший технический директор «Шанхай СИПГ» Мадс Давидсен.
Сам У Лэй, которому пришлось проделать дополнительную работу по физподготовке, не ожидал, что вольётся в состав так быстро.

После памятного пенальти Лэй вышел в основе пять раз и даже забил один из голов «Вальядолиду» (3:1). С поля его провожали овациями – а свою футболку он отдал заплаканному из радости фанату.
В Китае У Лэй уже был популярен – он является вторым лучшим бомбардиром в истории суперлиги (102 гола). За 29 матчей в составе чемпиона «Шанхай СИПГ» Лэй забил 27 мячей.

«Будучи лучшим игроком в Китае в последние годы, он обрёл необходимую веру в себя, и теперь готов заявить о себе на новом месте», – добавил Давидсен.
Это большое давление – до него это не удавалось никому. На ум приходит разве что баскетболист Яо Мин, добившийся огромного успеха в НБА. 

А помните Чжана Юйнина, которого подписал купленный китайцами «Вест Бром»? В 2017 он перешёл в клуб, и тут же отправился в аренду в «Вердер». Немецкий спортивный директор Франк Бауманн отметил, что «сразу Чжан Юйнин никого не поразит», и был прав: посидев на скамейке, тот ушёл в другую аренду, а затем вернулся в Китай в «Бэйцзин Гоань».

Были и другие (например, Дун Фанчжо из «Манчестер Юнайтед»), но только у Лэя есть, кажется, реальный шанс чего-то добиться.
«Я не сомневаюсь, что он достоин выступать в топовой лиге и хорошей команде», – отмечает бывший игрок сборной Китая и «Алемании» Сэ Хуэй, который работал ассистентом в «Шанхае».

«Он всегда об этом мечтал. Как-то он подошёл ко мне и спросил: «А что делать с языковым барьером?» Но футбол – это наш общий язык. Я посоветовал ему не нервничать, что важнее всего показать себя на поле и на тренировках. Тебя начнут уважать, если покажешь всё, что можешь, на поле. Всё просто».
Ещё до появления У испанская Примера пыталась поднять свою популярность на китайском рынке. Например, матчи стали проводиться раньше, а президент лиги ездил в Китай, чтобы обсудить совместное развитие молодёжи, тренерские программы и женский футбол.

Свои амбиции он и не скрывает: «Мы хотим, чтобы для китайцев Примера стала самой важной лигой после их собственной. Мы хотим максимально реализовать этот потенциал».

Сам Лэй явно помогает «Эспаньолу», который не только стал популярнее, но и существенно улучил свою форму – с приходом китайца он проиграл только один раз. До этого команда проиграла 9 из 10 матчей и боялась вылететь в Сегунду. Сейчас же каталонцы занимают 13 строчку, в девяти очках от зоны вылета.
В сборной Лэй тоже полезен – с ним в составе Китай добрался до четвертьфинала Кубка Азии.

Китай не доходил до финала с 2004 года, когда игры проходили в родных стенах. Сейчас сборная, которой руководит Фабио Канноваро, надеется на то, что успехи её главной звезды вдохновят её на новые свершения. Мадс Давидсен уверен, что так оно и не будет:
«Китайский футбол нуждается в примерах – в кумирах для детей, в иллюстрации того, что китайцы могут добиваться успеха в Европе. В последние годы страна много вкладывает в развитие футбола, но ей всё равно нужно оставаться терпеливой. Нужен долгосрочный план для того, чтобы результат наконец был налицо».
«В Китае за Лэем наблюдает вся страна – он первый, у кого есть реальный шанс преуспеть. И зрители надеются, что смотрят за развитием не только своей звезды, но и всего футбола».

«Лига становится лучше, а китайские команды могут надеяться на успех в азиатской ЛЧ. Лишь сборная продолжает топтаться на месте».

Так как же У Лэй поможет всему китайскому футболу?

Два года назад Футбольная ассоциация Китая показала новую стратегию, которая позволит ей стать «мировой футбольной сверхдержавой» к 2050 году. К 2020 году в футбол должны играть 50 млн. детей и взрослых.
У Лэй уже вдохновил тысячи детей. Если он продолжит в том духе, это реально поможет амбициозным планам китайского правительства.

Юрий Сергеев
 

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