Будущее Жоржиньо в "Челси" оказалось под вопросом

Фото инстаграм Жоржиньо

Полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо может в скором времени покинуть клуб.

По информации журналиста Николо Скиры, "синие" приостановили переговоры с футболистом о продлении контракта, истекающего в 2023 году.

За ситуацией вокруг будущего 30-летнего итальянца внимательно следят два других клуба.

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл за "Челси" 34 матча, забил 9 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

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