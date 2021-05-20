Будущее Зидана должно решиться на следующей неделе

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Как сообщает As, на следующей неделе главный тренер "Реала" Зинедин Зидан встретится с президентом клуба Флорентино Пересом.

По информации источника, в начале следующей недели, когда судьба чемпионского титула в Ла Лиге будет уже решена, Зидан и Перес встретятся. Ожидается, что именно тогда француз сообщит руководству о своих намерениях и объявит, уйдет ли он из клуба в межсезонье. Как отмечается, Перес с уважением отнесется к любому решению тренера.

Также сообщается, что главным претендентом на пост главного тренера "Реала" в случае ухода Зидана является Массимилиано Аллегри. Но итальянскому специалисту сообщили, что хотят проявить максимальное уважение к Зидану, поэтому последнее слово в этой ситуации остается за французом. Аллегри остановил все переговоры с другими клубами и ждет решения от Зидана.

Совет директоров "Реала" не знает, каковы намерения тренера. Зидан сообщит о своем решении Пересу лично.

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