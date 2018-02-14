Будущее Зидана в "Реале" не зависит от игр с ПСЖ

Будущее главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана в его клубе не зависит от результата игр 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Как информирует L’Equipe, президент "сливочных" Флорентино Перес выразил полную поддержку наставнику своей команды. Независимо от исхода противостояния с парижанами босс королевского клуба планирует продолжить сотрудничество с 45-летним специалистом и в следующем сезоне.

Напомним, первый матч между "Реалом" и ПСЖ будет сыгран уже сегодня. | soccernews.ru