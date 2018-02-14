Будущее Зидана в "Реале" не зависит от игр с ПСЖ

Теги реал мадридпсжзинедин зиданфлорентино перес

Будущее Зидана в "Реале" не зависит от игр с ПСЖБудущее главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана в его клубе не зависит от результата игр 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Как информирует L’Equipe, президент "сливочных" Флорентино Перес выразил полную поддержку наставнику своей команды. Независимо от исхода противостояния с парижанами босс королевского клуба планирует продолжить сотрудничество с 45-летним специалистом и в следующем сезоне.

Напомним, первый матч между "Реалом" и ПСЖ будет сыгран уже сегодня. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов