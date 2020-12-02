Будущее Зидана в "Реале" под вопросом
Руководство мадридского "Реала" не уверено в будущем главного тренера команды Зинедина Зидана, сообщает Marca.
По сведениям издания, в клубе уделяются повышенное внимание Зидану, его работу подвергают скрупулезному анализу. В Мадриде хотели, чтобы "Реал" как можно быстрее оправился после неудачной игры с "Алавесом" (1:2), но поражение от "Шахтера" (0:2) поставило Зидана еще в более затруднительное положение.
В королевском клубе не уверены в Зидане так, как в прошлые годы. Вызывают сомнения некоторые его решения, что ставит под вопрос будущее специалиста.
Несмотря на это, в клубе намерены дождаться реакции от игроков на результаты последних игр, до того, как принимать окончательное решения. В ближайшее время "Реалу" предстоит сыграть против "Севильи", "Боруссии" Менхенгладбах и "Атлетико", и эти матчи должны прояснить перспективы клуба в текущем сезоне.
Не пропустите: Матч "Шахтер" - "Реал" в одном фото. | http://soccernews.ru
главное
-
AS: "Реал" не собирается увольнять Зидана
-
УЕФА рассматривает вариант с изменением формата Лиги Чемпионов
-
"Реал", "Интер" и "Атлетико" могут вылететь, "Локомотив" на грани краха, "Бавария" и "Ливерпуль" не имеют проблем: итоги вчерашнего игрового дня в Лиге Чемпионов
-
Три клуба РПЛ проявляют интерес к Евсееву
-
Кикнадзе и Николич не собираются покидать "Локомотив"
Лента новостей
-
Бруну Фернандеш в 5-й раз признан лучшим игроком месяца в "Манчестер Юнайтед"
-
Марадона перед смертью обратился к парню своей бывшей жены
-
РФС сурово наказал тренера "Сочи" за оскорбление арбитра
-
Мюллер вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
-
Артета рассказал о состоянии Давида Луиса, который столкнулся головами с Хименесом
-
AS: "Реал" не собирается увольнять Зидана
-
УЕФА рассматривает вариант с изменением формата Лиги Чемпионов
-
Месси и "Барселона" наказаны за жест форварда в память о Марадоне
-
Будущее Зидана в "Реале" под вопросом
-
Основной защитник "Барселоны" заразился коронавирусом
-
Быстров оценил шансы "Спартака" попасть в топ-3 РПЛ в этом сезоне
-
Кессье ведет переговоры с "Миланом" о новом контракте
-
В ПСЖ произошел конфликт между главным тренером и одним из лидеров команды
-
Сын Марадоны признался, что не может смириться со смертью отца
-
Главный тренер сборной Колумбии Кейруша покинул свой пост
-
Быстров - об интервью Черчесова: "Эту тему еще долго будут муссировать"
-
"Реал", "Интер" и "Атлетико" могут вылететь, "Локомотив" на грани краха, "Бавария" и "Ливерпуль" не имеют проблем: итоги вчерашнего игрового дня в Лиге Чемпионов
-
Гендиректор "Тамбова" рассказала о расходах на аренду стадиона в Саранске
-
Три клуба РПЛ проявляют интерес к Евсееву
-
Самедов не верит в успех "Локомотива" в матче ЛЧ с "Баварией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14