Будущее Зидана в "Реале" под вопросом

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Будущее Зидана в "Реале" под вопросом

Руководство мадридского "Реала" не уверено в будущем главного тренера команды Зинедина Зидана, сообщает Marca.

По сведениям издания, в клубе уделяются повышенное внимание Зидану, его работу подвергают скрупулезному анализу. В Мадриде хотели, чтобы "Реал" как можно быстрее оправился после неудачной игры с "Алавесом" (1:2), но поражение от "Шахтера" (0:2) поставило Зидана еще в более затруднительное положение.

В королевском клубе не уверены в Зидане так, как в прошлые годы. Вызывают сомнения некоторые его решения, что ставит под вопрос будущее специалиста.

Несмотря на это, в клубе намерены дождаться реакции от игроков на результаты последних игр, до того, как принимать окончательное решения. В ближайшее время "Реалу" предстоит сыграть против "Севильи", "Боруссии" Менхенгладбах и "Атлетико", и эти матчи должны прояснить перспективы клуба в текущем сезоне.

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