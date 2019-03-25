Будущие английские звёзды из 2013 года. Сбылись ли предсказания?

В январе 2013 года Daily Mail составила список 15 «будущих звёзд» Англии. С тех пор прошло уже шесть лет, а многие вундеркинды всё так же далеки от дебюта за сборную.

Джордж Грин («Эвертон»)

17-летний талант перешёл в «Эвертон» из «Брэдфорда». Фанаты были в предвкушении – репортёры уже давно сравнивали его с Полом Гаскойном.

Но предсказания не сбылись – Грин так ни разу не сыграл за «ирисок». В 2015 он признался, что «слишком поспешил», соблазнившись на высокую зарплату. Иногда он и вовсе не приходил на тренировки.

Всё дошло до того, что Грин стал страдать от депрессии, но лечиться отказался. Поиграв в аренде за «Транмир Роверс» он сначала оказался в «Олдем Атлетик», а затем и вовсе в «Оссетт Альбион» из восьмого дивизиона.

К счастью, он более-менее вернулся, поиграв в «Килмарноке» и «Викинге». Но сейчас до высших дивизионов ему далеко – он играет за «Честер» из Национальной Конференции. Можно смело утверждать, что предсказание не сбылось.

Джером Синклер («Ливерпуль»)

Самый молодой дебютант «Ливерпуля» в истории в 2012 году. Увы, яркий старт ничем не увенчался. Скоростной форвард после первого выхода практически сразу был забыт «красными», и сейчас выступает за «Уотфорд», периодически отправляясь в аренды. На данный момент он в «Оксфорд Юнайтед».

Джордан Росситер («Ливерпуль»)

Если верить Робби Фаулеру, молодой полузащитник мог стать «новым Стивеном Джеррардом», хотя настоящий Стиви Джи так не считал.

Росситер ушёл в «Рейнджерс» в 2016 году, но пробиться в основу не смог. Сейчас он арендован «Бери».

Джон Лундстрем («Эвертон»)

Лундстрем стал ещё одной «будущей звездой», которая не проведёт за свой клуб ни матча. Вместо этого он постоянно ездил по арендам, в итоге оказавшись в «Оксфорд Юнайтед».

Во всяком случае оксфордцы оценили его талант, вместе с ним пробились в Лигу Два. Сделав своё дело, он перешёл в «Шеффилд Юнайтед» Криса Уайлдера.

Сейчас «Шеффилд» противостоит «Лидсу» и «Норвичу» в смелой надежде выйти в АПЛ.

Рубен Лофтус-Чик («Челси»)

Настоящий игрок сборной Англии, Рубен Лофтус-Чик забыт не был – за один только ЧМ-2018 он получил восторженные отзывы от прессы. Это редкий пример того, как «восходящая звезда» не разочаровала.

Сейчас Рубен Лофтус-Чик – один из ярчайших талантов «Челси», но шансов ему дают не очень много. Чаще всего он выступает в Лиге Европы. Возможно, полузащитнику следует перейти в другой клуб, где ему бы больше доверялись.

Люк Шоу («Саутгемптон»)

В «Саутгемптоне» Маурисио Почеттино Шоу казался настоящей звездой и новым Эшли Коулом для сборной Англии.

К сожалению, его прогресс застопорился после жуткой травмы – ну и Жозе Моуринью в качестве босса не помог.

В последнее время он считается основным в «Юнайтед» и демонстрирует отличную игру.

Уилл Хьюз («Дерби»)

Откровение для «Дерби», Уилл Хьюз поначалу был невероятно хорош, но в звезду так и не вырос. В 2017 году он перешёл в «Уотфорд», где не раз выдавал отличные матчи. Он ни в коем случае не разочаровал, и с ним «шершни» хороши, как никогда.

Натаниэл Чалоба («Челси»)

Ещё один представитель необъятной армии «Челси» в аренде, Натаниэл Чалоба лишь в 2017 году сбежал из Лондона в «Уотфорд». До этого он отлично себя показал в «Мидлсбро», «Рединге» и «Наполи».

Последние годы карьеры ему подпортили травмы, но Гарет Саутгейт о нём помнит, так что ничего ещё не потеряно. В октябре 2018 Чалоба дебютировал в футболке «трёх львов».

Джек Грилиш («Астон Вилла»)

Многие были уверены, что Джек Грилиш растратит весь свой потенциал в «Астон Вилле». Особенно после того, как одновременно с вылетом бирмингемцев в газетах появились репортажи о бурной клубной жизни парня.

Но всё-таки Грилиш не забылся, став одним из важнейших игроков «Виллы». Лишь травма, как это часто бывает, помешала его развитию.

Грилиш остаётся многообещающим футболистом – он и забивает, и отдаёт пасы, и руководит игрой команды из полузащиты. Рано или поздно он начнёт блистать в АПЛ.

Диего Де Джироламо («Шеффилд Юнайтед»)

Нападающий из Честерфильда выступал за итальянские молодёжки, но на взрослом уровне так о себе и не заявил, и сейчас выступает за непрофессиональный «Бакстон».

Диего Пойет («Чарльтон»)

Сын Гуса Пойета, Диего Пойет начал карьеру ярко, став игроком сезона в «Чарльтоне».

Он хороший полузащитник, но «Вест Хэм» потянуть не смог. Даже возвращение в «Чарльтон Атлетик» ни к чему не привело, и с тех пор он поиграл за скромные «Годой-Крус» и «Пафос».

Сейчас он и вовсе остаётся без клуба.

Айзая Браун («Вест Бром»)

«Челси» нашёл Брауна, когда тому было 17 лет. Этот выпускник «Вест Брома» не мог не привлекать к себе внимание – ещё в юном возраст он помог «Хаддерсфилду» подняться в АПЛ.

В январе 2018 и он тоже стал жертвой травмы во время аренды в «Брайтоне». На восстановление у него ушёл календарный год.

Сейчас Браун выступает в «Лидсе» Марсело Бьелсы, но в основном он играет за молодёжку, всё ещё восстанавливая былые кондиции. Лишь в этом феврале он полноценно дебютировал за основную команду.

Джо Гомес («Чарльтон»)

Гомес стал ещё одной жертвой травм, но когда он в форме, он способен играть за «Ливерпуль» на высшем уровне.

Он может выступать как в центре, так и на фланге. Фанаты уверены, что потенциально он может стать лучшим партнёром Вирджила ван Дейка.

Макс Клэйтон («Кру Александра»)

Макс Клэйтон играл за разные молодёжные сборные и записал в свой актив 74 матча за «Кру».

Его давно сватают в клубы АПЛ, но пока что ему это не светит – он выступает за «Блэкпул», но после очередной травмы пока не восстановился.

Каллум Бёртон («Шрусбери Таун»)

Экс-голкипер «Шрусбери Таун» Бёртон чем-то напоминал Джо Харта, но пока что его карьера не впечатляет.

Бёртону всё ещё 22 года. С 2017 он является игроком «Халла», но так на поле ни разу не вышел. В последнее время он выступает за «Честерфилд».

Юрий Сергеев

