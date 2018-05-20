Будущий клуб Слуцкого пробился в Лигу Европы
В ответном финальном матче плей-офф чемпионата Голландии за выход в Лигу Европы "Витесс" обыграл "Утрехт" и по сумме двух встреч добыл путёвку во второй по значимости еврокубковый турнир.
"Утрехт" – "Витесс" - 1:2
Голы: Леувин, 18 (автогол) - 0:1, Мязга, 38 - 0:2, ван Марел, 46 - 1:2.
Напомним, что со следующего сезона "Витесс" возглавит российский тренер Леонид Слуцкий. | http://soccernews.ru
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|34
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|6
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|33
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|АДО Ден Хааг
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|Эксельсиор
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