Будущий клуб Слуцкого успешно стартовал в плей-офф за место в Лиге Европы

В первом полуфинальном матче за место в Лиге Европы "Витесс" на выезде разгромил "Ден Хааг".

Напомним, что летом "Витесс" возглавит Леонид Слуцкий.

"Ден Хааг" - "Витесс" - 2:5 (0:4)

Голы: Матавж, 14 - 0:1, Маунт, 34 - 0:2, Маунт, 37 - 0:3, Линссен, 44 - 0:4, Эль-Хаяти, 52 (с пенальти) - 1:4, Маунт, 72 - 1:5, Эль-Хаяти, 82 - 2:5.

"Витесс": Хауэн, Бюттнер (Файе, 54), Кашия, Караваев, Миязга, Сереро, Фор, Маунт (Брюнс, 88), Беренс (ван Берген, 61), Матавж, Линссен.

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