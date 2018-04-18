Будущий клуб Слуцкого устроил "перестрелку" с "АЗ Алкмар", ПСВ сыграл вничью с "Родой"

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Будущий клуб Слуцкого устроил "перестрелку" с "АЗ Алкмар", ПСВ сыграл вничью с "Родой"В рамках 32-го тура голландской Эредивизи "АЗ Алкмар" дома обыграл "Витесс", а ПСВ в гостях сыграл вничью с "Родой".

"АЗ Алкмар" - "Витесс" - 4:3

Голы: Вегхорст, 7 - 1:0, Джаханбакш, 12 - 2:0, Линссен, 22 - 2:1, Матаваж, 40 - 2:2, Джаханбакш, 45+1 - 3:2, Джаханбакш, 53 - 4:2, Моунт, 66 - 4:3.

"Рода" - ПСВ - 2:2

Голы: Ванстеенкисте, 29 - 1:0, Лосано, 32 - 1:1, Густафсон, 65 - 2:1, Хендрикс, 86 - 2:2.

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Команда М О
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2 Аякс 31 70
3 АЗ 32 68
4 Фейеноорд 32 60
5 Утрехт 31 49
6 Херенвен 32 46
7 Витесс 32 45
8 Зволле 32 44
9 АДО Ден Хааг 32 43
10 Эксельсиор 32 40
11 Хераклес 32 38
12 ВВВ Венло 31 34
13 Гронинген 31 33
14 Виллем II 32 33
15 НАК Бреда 32 30
16 Рода ЮК 32 27
17 Спарта Роттердам 32 27
18 Твенте 32 23
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