Будущий клуб Слуцкого устроил "перестрелку" с "АЗ Алкмар", ПСВ сыграл вничью с "Родой"
В рамках 32-го тура голландской Эредивизи "АЗ Алкмар" дома обыграл "Витесс", а ПСВ в гостях сыграл вничью с "Родой".
"АЗ Алкмар" - "Витесс" - 4:3
Голы: Вегхорст, 7 - 1:0, Джаханбакш, 12 - 2:0, Линссен, 22 - 2:1, Матаваж, 40 - 2:2, Джаханбакш, 45+1 - 3:2, Джаханбакш, 53 - 4:2, Моунт, 66 - 4:3.
"Рода" - ПСВ - 2:2
Голы: Ванстеенкисте, 29 - 1:0, Лосано, 32 - 1:1, Густафсон, 65 - 2:1, Хендрикс, 86 - 2:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|32
|81
|2
|Аякс
|31
|70
|3
|АЗ
|32
|68
|4
|Фейеноорд
|32
|60
|5
|Утрехт
|31
|49
|6
|Херенвен
|32
|46
|7
|Витесс
|32
|45
|8
|Зволле
|32
|44
|9
|АДО Ден Хааг
|32
|43
|10
|Эксельсиор
|32
|40
|11
|Хераклес
|32
|38
|12
|ВВВ Венло
|31
|34
|13
|Гронинген
|31
|33
|14
|Виллем II
|32
|33
|15
|НАК Бреда
|32
|30
|16
|Рода ЮК
|32
|27
|17
|Спарта Роттердам
|32
|27
|18
|Твенте
|32
|23