Будущий клуб Слуцкого устроил "перестрелку" с "АЗ Алкмар", ПСВ сыграл вничью с "Родой"

В рамках 32-го тура голландской Эредивизи "АЗ Алкмар" дома обыграл "Витесс", а ПСВ в гостях сыграл вничью с "Родой".

"АЗ Алкмар" - "Витесс" - 4:3

Голы: Вегхорст, 7 - 1:0, Джаханбакш, 12 - 2:0, Линссен, 22 - 2:1, Матаваж, 40 - 2:2, Джаханбакш, 45+1 - 3:2, Джаханбакш, 53 - 4:2, Моунт, 66 - 4:3.

"Рода" - ПСВ - 2:2

Голы: Ванстеенкисте, 29 - 1:0, Лосано, 32 - 1:1, Густафсон, 65 - 2:1, Хендрикс, 86 - 2:2.

Не пропустите: "Тосно" выбивает "Спартак" из кубка России. | soccernews.ru