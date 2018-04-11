Будущий клуб Слуцкого уволил главного тренера
"Витесс" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Хенка Фрэзера.
До конца сезона "жёлто-черных" будет возглавлять Эдвард Стейринг, а летом пост наставника займёт российский специалист Леонид Слуцкий, с которым уже подписан двухлетний контракт.
По итогам 30 туров "Витесс" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в своём активе 42 очка.
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|Команда
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|30
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|62
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|Фейеноорд
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|Зволле
|30
|43
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|Витесс
|30
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|8
|Херенвен
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|Эксельсиор
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|Хераклес
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|37
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|ВВВ Венло
|30
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|30
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|НАК Бреда
|30
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|30
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|Спарта Роттердам
|30
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|Твенте
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|20