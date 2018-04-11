Будущий клуб Слуцкого уволил главного тренера

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Будущий клуб Слуцкого уволил главного тренера

"Витесс" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Хенка Фрэзера.

До конца сезона "жёлто-черных" будет возглавлять Эдвард Стейринг, а летом пост наставника займёт российский специалист Леонид Слуцкий, с которым уже подписан двухлетний контракт.

По итогам 30 туров "Витесс" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в своём активе 42 очка.

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