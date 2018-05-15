Будущий клуб Слуцкого "Витесс" победил в первом матче финала плей-офф за место в Лиги Европы

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Будущий клуб Слуцкого "Витесс" победил в первом матче финала плей-офф за место в Лиги Европы

В первом матче финала плей-офф за место в Лиги Европы "Витесс" одержал победу над "Утрехтом". Напомним, что "Витесс" со следующего сезона возглавит российский специалист Леонид Слуцкий.

"Витесс" - "Утрехт" - 3:2 (1:0)
Голы: Маунт, 42 - 1:0, Леувин, 62 - 1:1, Линссен, 78 - 2:1, Лабиад, 86 - 2:2, Кашиа, 90+1 - 3:2

"Витесс": Хувен, Караваев, Кашиа, Мязга, Бюттнер, Сереро, Маунт, Фоор, Линссен (ван дер Верфф, 85), Бееренс (Кастайньос, 89), Матавж

"Утрехт": Йенсен, ван дер Маарел, Янссен, Леувин, Трупи, Штидер (Кали, 80), Айюб, Клайбер, ван де Стреек, Гортлер, Керк (Лабиад, 57)

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