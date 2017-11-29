Будущий наставник "Эвертона" Эллардайс уступает по числу матчей в АПЛ только Фергюсону, Венгеру, Реднаппу и Мойесу

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Будущий наставник "Эвертона" Эллардайс уступает по числу матчей в АПЛ только Фергюсону, Венгеру, Реднаппу и Мойесу

Известный английский тренер Сэм Эллардайс в ближайшее время возглавит "Эвертон".

Стоит отметить, что специалист руководил своими командами в 488 матчах Премьер-лиги и занимает пятое место в истории турнира по этому показателю.

Больше него в АПЛ матчей провели только Алекс Фергюсон (810), Арсен Венгер (803), Харри Реднапп (641) и Дэвид Мойес (501).

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