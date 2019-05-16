Будущий новичок АПЛ получал деньги от семьи бен Ладеда

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Будущий новичок АПЛ получал деньги от семьи бен Ладеда

"Шеффилд Юнайтед" получал денежные средства от семьи бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, сообщает The Star.

По сведениям издания, английский клуб получил заем в размере 3,44 миллиона евро от исламистов. Это стало известно во время судебных разбирательств между совладельцами клуба Кевином Маккейбом и членом королевской семьи Саудовской Аравии принцем Абдуллой бин Мосаад бин Абдулазиз Аль-Саудом.

В нынешнем сезоне "Шеффилд Юнайтед" занял второе место в Чемпиошипе и вышел в английскую Премьер-лигу.

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