Будущий соперник "Зенита" "РБ Лейпциг" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию"

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Будущий соперник "Зенита" "РБ Лейпциг" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию"

В рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" добыл выездную победу над менхенгладбахской "Боруссией".

Напомним, что "Лейпциг" является будущим соперником "Зенита" по Лиге Чемпионов.

"Боруссия М" - "РБ Лейпциг" 1:3

Голы: Вернер, 38 - 0:1, Вернер, 47 - 0:2, Эмболо, 90 - 1:2, Вернер, 90 - 1:3

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Закария, Нойхаус (Крамер, 77), Джонсон (Раффаэл, 74), Плеа, Эмболо, Тюрам (Бенеш, 66).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг (Мукиеле, 83), Клостерманн, Орбан, Конате, Забитцер, Форсберг (Айдара, 63), Кампль (Демме, 70), Лаймер, Поульсен, Вернер.

Предупреждения: Эмболо (2), Лаймер (18), Закария (42), Конате (68), Вендт (81).

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Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3 9
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 2 6
3 Фрайбург Фрайбург 2 6
4 Вольфсбург Вольфсбург 2 6
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 2 6
6 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 2 4
7 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 3 4
8 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 2 3
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 2 3
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 2 3
11 Герта Герта 2 1
12 Шальке Шальке 2 1
13 Аугсбург Аугсбург 2 1
14 Унион Берлин Унион Берлин 2 1
15 Падерборн Падерборн 2 0
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 2 0
17 Кельн Кельн 2 0
18 Майнц 05 Майнц 05 2 0
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