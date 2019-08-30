Будущий соперник "Зенита" "РБ Лейпциг" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию"
В рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" добыл выездную победу над менхенгладбахской "Боруссией".
Напомним, что "Лейпциг" является будущим соперником "Зенита" по Лиге Чемпионов.
"Боруссия М" - "РБ Лейпциг" 1:3
Голы: Вернер, 38 - 0:1, Вернер, 47 - 0:2, Эмболо, 90 - 1:2, Вернер, 90 - 1:3
"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Закария, Нойхаус (Крамер, 77), Джонсон (Раффаэл, 74), Плеа, Эмболо, Тюрам (Бенеш, 66).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг (Мукиеле, 83), Клостерманн, Орбан, Конате, Забитцер, Форсберг (Айдара, 63), Кампль (Демме, 70), Лаймер, Поульсен, Вернер.
Предупреждения: Эмболо (2), Лаймер (18), Закария (42), Конате (68), Вендт (81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|3
|Фрайбург
|2
|6
|4
|Вольфсбург
|2
|6
|5
|Байер Леверкузен
|2
|6
|6
|Бавария Мюнхен
|2
|4
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|11
|Герта
|2
|1
|12
|Шальке
|2
|1
|13
|Аугсбург
|2
|1
|14
|Унион Берлин
|2
|1
|15
|Падерборн
|2
|0
|16
|Вердер Бремен
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Майнц 05
|2
|0