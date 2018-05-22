Будущий тренер "Арсенала" рассчитывает на Рэмзи в качестве лидера команды

Возможный будущий главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что лидером команды в следующем сезоне должен стать валлийский полузащитник Аарон Рэмзи, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, испанский специалист отводит Рэмзи центральное место в своих планах по построению команды. Кроме того Эмери серьезно рассчитывает и на форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

В минувшем сезоне 27-летний Рэмзи провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

Не пропустите: Форвард "Арсенала" может перебраться в Турцию. | http://soccernews.ru