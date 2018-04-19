Будущий тренер "Баварии" хочет получить Нобелевскую премию

Главный тренер "Айнтрахта" Нико Ковач доволен тем, что клуб вышел в финал Кубка Германии.

"Выход в финал Кубка Германии это награда для всей команды за усердную работу, а также это подарок для болельщиков. Мы дважды подряд вышли в финал Кубка - за такое надо давать Нобелевскую премию!", - приводит слова Ковача Kicker.de.

Стоит отметить, что в финале "Айнтрахт" сыграет с "Баварией", которую Ковач в следующем сезоне.

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