Будущий тренер "Баварии" хочет получить Нобелевскую премию

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Будущий тренер "Баварии" хочет получить Нобелевскую премию

Главный тренер "Айнтрахта" Нико Ковач доволен тем, что клуб вышел в финал Кубка Германии.

"Выход в финал Кубка Германии это награда для всей команды за усердную работу, а также это подарок для болельщиков. Мы дважды подряд вышли в финал Кубка - за такое надо давать Нобелевскую премию!", - приводит слова Ковача Kicker.de.

Стоит отметить, что в финале "Айнтрахт" сыграет с "Баварией", которую Ковач в следующем сезоне.

Не пропустите: "Айнтрахт" Ковача обыгрывает "Шальке" и выходит в финал Кубка Германии, где сыграет с "Баварией".  | http://soccernews.ru

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