Будущий тренер "Баварии" Ковач определился с первой трансферной целью

Будущий главный тренер "Баварии" Нико Ковач определился с первой трансферной целью для мюнхенского клуба.

Как сообщает AS, хорватский наставник хочет, чтобы с ним на "Альянц Арену" перебрался полузащитник "Айнтрахта" Омар Маскарель.

Однако вряд ли "Баварии" доведётся вести переговоры с франкфуртским клубом по трансферу 25-летнего испанца, поскольку ближайшим летом его собирается вернуть мадридский "Реал", имеющий опцию выкупа за 4 миллиона евро.

В этом сезоне Маскарель сыграл за "Айнтрахт" 6 матчей и забил 1 гол.

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