Будущий тренер "Локомотива" не может приехать в Россию

Теги локомотив москвамарко николич

Будущий тренер "Локомотива" не может приехать в Россию

Будущий тренер "Локомотива" Марко Николич не сможет приехать в Россию 15 мая, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, сербский специалист не может прилететь в Москву, так как пока не получил разрешение на въезд в Россию. 

Кроме того, Николич должен будет на протяжении двух недель пробыть на карантине. Из-за этого он не может быть представлен в качестве наставника "железнодорожников" до конца мая. Несмотря на это, он общается с руководством клуба о формировании команды. 

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