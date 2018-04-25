Будущий тренер ПСЖ хочет видеть в команде трех игроков из Бундеслиги

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Будущий тренер ПСЖ хочет видеть в команде трех игроков из Бундеслиги

Возможный будущий главный тренер ПСЖ Томас Тухель определился с приоритетными трансферными целями, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, немецкий наставник хочет видеть в парижском клубе троих футболистов из Бундеслиги.

В сферу интересов Тухеля входят левый защитник "Аугсбурга" Филипп Макс, центральный защитник дортмундской "Боруссии" Эмер Топрак и полузащитник "Шальке" Макс Майер.

Стоит отметить, что контракт последнего с клубом истекает летом и его парижане смогут заполучить бесплатно.

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