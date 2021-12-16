Будущий тренер "Спартака" прилетел в Москву
Фото твиттер Azzurri
В среду в Москву прибыл итальянский тренер Паоло Ваноли, который с высокой долей вероятности возглавит "Спартак".
Встречал 49-летнего специалиста в аэропорту глава пресс-службы "красно-белых" Дмитрий Зеленов.
Паоло Ваноли прилетел в Москву— Матч ТВ (@MatchTV) December 15, 2021
Предполагаемый новый главный тренер «Спартака» прибыл в «Шереметьево» из Венеции
Матч ТВ pic.twitter.com/zCBwhEOHft
Ожидается, что клуб презентует Ваноли в пятницу, 17 декабря.
Итальянец сменит в "Спартаке" уволенного накануне Руя Виторию, который тренировал команду с мая.
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