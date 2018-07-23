Будущий вратарь "Ромы" прибыл в расположение клуба

Шведский вратарь "Копенгагена" Робин Ольсен перешел в "Рому", сообщает Football Italia.

Голкипер уже прилетел в Рим, чтобы пройти медицинское обследование и подписать с клубом личный контракт.

"Рома" заплатит за 28-летнего шведа 12 миллионов евро.

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