"Будут сложные условия для работы". Болельщики киевского "Динамо" пригрозили Мирче Луческу
Объединение болельщиков киевского "Динамо" WBC Ультрас "Динамо" выступило с угрожающим заявлением в адрес главного тренера команды Мирче Луческу, который, возможно покинет клуб всего через четыре дня после назначения.
"Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества "Динамо" и Мирчи Луческу. Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только "теплый" прием, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере. Киев никогда не будет для вас таким же приветливым, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия - это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений. До выхода команды из отпуска у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Так же есть такой шанс и у руководства "Динамо", - говорится на официальной странице фанатского сообщества в Facebook.
Напомним, что ранее Луческу на протяжении 12 лет тренировал главного конкурента "Динамо" донецкий "Шахтер". Также специалист нелестно отзывался о легенде киевлян Валерии Лобановском.
Ранее сообщалось, что 74-летний Луческу подписал с "Динамо" контракт с зарплатой в три миллиона евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13