"Будут сложные условия для работы". Болельщики киевского "Динамо" пригрозили Мирче Луческу

Объединение болельщиков киевского "Динамо" WBC Ультрас "Динамо" выступило с угрожающим заявлением в адрес главного тренера команды Мирче Луческу, который, возможно покинет клуб всего через четыре дня после назначения.

"Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества "Динамо" и Мирчи Луческу. Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только "теплый" прием, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере. Киев никогда не будет для вас таким же приветливым, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия - это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений. До выхода команды из отпуска у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Так же есть такой шанс и у руководства "Динамо", - говорится на официальной странице фанатского сообщества в Facebook.

Напомним, что ранее Луческу на протяжении 12 лет тренировал главного конкурента "Динамо" донецкий "Шахтер". Также специалист нелестно отзывался о легенде киевлян Валерии Лобановском.

Ранее сообщалось, что 74-летний Луческу подписал с "Динамо" контракт с зарплатой в три миллиона евро в год.

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