Budweiser объявил о сотрудничестве с Месси

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Budweiser объявил о сотрудничестве с Месси

Бренд Budweiser объявил о том, что заключил с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси долгосрочный контракт.

В рамках компании бренд представил ролик под названием "Говорят", призывающий болельщиков никогда не сдаваться на пути к успеху.

В скором времени Budweiser выпустит серию бутылок с изображением аргентинца.

"Очень рад сотрудничать с Budweiser, так как они смогут рассказать мою историю, как я стал лучшим игроком. День за днем я шел на жертвы, чтобы добиться своей мечты. Надеюсь, поклонники со всего мира найдут в моей истории вдохновение, чтобы посвятить себя своему делу и никогда не сдаваться на пути к победе, каким бы трудным он ни был", - сказал Месси.

Бутылки с Месси будут представлены в барах и розничных магазинах в Индии, Колумбии, Аргентине, Чили, Китае, Вьетнаме, Испании.

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