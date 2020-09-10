Budweiser объявил о сотрудничестве с Месси
Бренд Budweiser объявил о том, что заключил с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси долгосрочный контракт.
В рамках компании бренд представил ролик под названием "Говорят", призывающий болельщиков никогда не сдаваться на пути к успеху.
В скором времени Budweiser выпустит серию бутылок с изображением аргентинца.
"Очень рад сотрудничать с Budweiser, так как они смогут рассказать мою историю, как я стал лучшим игроком. День за днем я шел на жертвы, чтобы добиться своей мечты. Надеюсь, поклонники со всего мира найдут в моей истории вдохновение, чтобы посвятить себя своему делу и никогда не сдаваться на пути к победе, каким бы трудным он ни был", - сказал Месси.
Бутылки с Месси будут представлены в барах и розничных магазинах в Индии, Колумбии, Аргентине, Чили, Китае, Вьетнаме, Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14