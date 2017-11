Буфаль забил лучший гол АПЛ в октябре

Полузащитник "Саутгемптона" Софьян Буфаль стал автором самого красивого гола в Премьер-лиге в АПЛ, сообщает официальный сайт АПЛ.

Футболист отличился голом в матче 9-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (1:0). Стоит отметить, что этот мяч остается пока единственным для хавбека в этом сезоне.

⚽️



The #PL Goal of the Month award for October goes to... Sofiane Boufal! #saintsfc pic.twitter.com/gyTWMUqaqk