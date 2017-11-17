Буфаль забил лучший гол АПЛ в октябре

Полузащитник "Саутгемптона" Софьян Буфаль стал автором самого красивого гола в Премьер-лиге в АПЛ, сообщает официальный сайт АПЛ.

Футболист отличился голом в матче 9-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (1:0). Стоит отметить, что этот мяч остается пока единственным для хавбека в этом сезоне.

Видео: Гол Буфаля.

"Это был хороший гол, самый лучший. Я счастлив выиграть эту награду", - сказал Буфаль.

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