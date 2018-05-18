Буфаль задумался об уходе из "Саутгемптона"

Полузащитник "Саутгемптона" Софьян Буфаль задумался о смене клубной прописки, сообщает Squawka.

По информации источника, 24-летний марокканец считает, что ему не подходит стиль игры "святых".

В этом сезоне Буфаль сыграл за "Саутгемптон" 30 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.

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