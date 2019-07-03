Буффон 4 июля пройдет медосмотр в "Ювентусе"

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Буффон 4 июля пройдет медосмотр в "Ювентусе"

Вратарь Джанлуиджи Буффон в скором времени вернется в "Ювентус", в котором провел 17 лет карьеры. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, 4 июля футболист пройдет медосмотр в туринском клубе.

Ранее сообщалось, что 41-летний итальянец подпишет однолетний контракт со "Старой сеньорой", его зарплата составит 1,5 миллионов евро в год.

Несколько недель назад голкипер покинул ПСЖ, в котором играл в минувшем сезоне.

Напомним, Буффон выступал в составе "Ювентуса" с 2001 по 2018 год.

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