Буффон близок к очередному рекорду сборной Италии

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в ближайшее время может побить рекорд сборной Италии по количеству матчей, проведённых с капитанской повязкой.

Как сообщает Football Italia, 39-летний страж ворот приблизился к достижению Фабио Каннаваро, в активе которого 79 игр в качестве капитана. У Буффона сейчас 76 таких поединков.

Стоит отметить, что Буффон уже является рекордсменом сборной Италии по количеству матчей. На его счету 176 встреч в футболке "Скуадры Адзурры".

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