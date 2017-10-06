Буффон близок к очередному рекорду сборной Италии

Теги италияджанлуиджи буффонфабио каннаваро

Буффон близок к очередному рекорду сборной Италии

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в ближайшее время может побить рекорд сборной Италии по количеству матчей, проведённых с капитанской повязкой.

Как сообщает Football Italia, 39-летний страж ворот приблизился к достижению Фабио Каннаваро, в активе которого 79 игр в качестве капитана. У Буффона сейчас 76 таких поединков.

Стоит отметить, что Буффон уже является рекордсменом сборной Италии по количеству матчей. На его счету 176 встреч в футболке "Скуадры Адзурры".

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