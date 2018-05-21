Буффон близок к подписанию контракта со своим новым клубом

Теги джанлуиджи буффонпсжювентус

Буффон близок к подписанию контракта со своим новым клубомГолкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон близок к подписанию контракта с ПСЖ, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Так, о заключении сделки с 40-летним вратарем парижане могут объявить уже в эту среду. Контракт стороны подпишут сроком на два года. В стан чемпиона Франции легенда итальянского футбола перейдет на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Буффон пропустил 28 мячей в 34 матчах за "Ювентус". Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до 30-го июня 2018-го года.

Напомним, в ближайшие дни состоится встреча Буффона с руководством ПСЖ. | soccernews.ru

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