Буффон близок к подписанию контракта со своим новым клубом

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон близок к подписанию контракта с ПСЖ, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Так, о заключении сделки с 40-летним вратарем парижане могут объявить уже в эту среду. Контракт стороны подпишут сроком на два года. В стан чемпиона Франции легенда итальянского футбола перейдет на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Буффон пропустил 28 мячей в 34 матчах за "Ювентус". Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до 30-го июня 2018-го года.

Напомним, в ближайшие дни состоится встреча Буффона с руководством ПСЖ. | soccernews.ru