Буффон близок к возвращению в "Парму"

Бывший вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон собирается вернуться в Серию А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 41-летний футболист ведёт переговоры с "Пармой". Отмечается, что в сотрудничестве заинтересованы и клуб, и игрок.

Буффон является воспитанником "Пармы", за основную команду "крестоносцев" выступал с 1995 по 2001 год.

Ранее стало известно, что у легендарного голкипера есть предложения не только из Италии, но и из Испании, Германии, Турции и Китая.

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