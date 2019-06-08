Буффон близок к возвращению в "Парму"
Бывший вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон собирается вернуться в Серию А, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, 41-летний футболист ведёт переговоры с "Пармой". Отмечается, что в сотрудничестве заинтересованы и клуб, и игрок.
Буффон является воспитанником "Пармы", за основную команду "крестоносцев" выступал с 1995 по 2001 год.
Ранее стало известно, что у легендарного голкипера есть предложения не только из Италии, но и из Испании, Германии, Турции и Китая.
Не пропустите: Буффон планирует провести ещё один сезон и сыграть на Олимпиаде. | http://soccernews.ru
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