Буффон: "Был ли это лучший Роналду? Нет"

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался об игре форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов их команд.

"Был ли это лучший Роналду? Нет, я думаю, что это был обычный Роналду. Месси и его можно сравнить с Марадоной и Пеле из-за того, что они делают из сезона в сезон. Мы допустили несколько ошибок, но это может произойти, когда вы играете против лучших", - цитирует 40-летнего вратаря официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3. | soccernews.ru