Буффон: "Четыре "сухих" матча против Месси были бы моим маленьким рекордом"

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался о своих пропущенных голах от форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси наконец-то забил мне? Я не буду говорить, что это было неизбежно, но, видя, как часто он забивает, я думаю, что, четыре сыгранных "сухих" матча против него были бы моим маленьким рекордом. Но когда играешь против него и видишь его гнев и злобу, с которыми он делает определенные ходы или бьет по воротам, понимаешь, к какой категории игроков он относится", - цитирует 39-летнего вратаря Football Italia.

Напомним, Буффон высказался о частых поражениях испанцам. | soccernews.ru