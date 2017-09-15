Буффон: "Четыре "сухих" матча против Месси были бы моим маленьким рекордом"

Теги лионель мессиювентусбарселонаджанлуиджи буффон

Буффон: "Четыре "сухих" матча против Месси были бы моим маленьким рекордом"Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался о своих пропущенных голах от форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси наконец-то забил мне? Я не буду говорить, что это было неизбежно, но, видя, как часто он забивает, я думаю, что, четыре сыгранных "сухих" матча против него были бы моим маленьким рекордом. Но когда играешь против него и видишь его гнев и злобу, с которыми он делает определенные ходы или бьет по воротам, понимаешь, к какой категории игроков он относится", - цитирует 39-летнего вратаря Football Italia.

Напомним, Буффон высказался о частых поражениях испанцам. | soccernews.ru

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