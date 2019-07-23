Буффон, де Лигт, Игуаин и другие новички "Ювентуса" спели перед командой
Новички "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон, нападающий Гонсало Игуаин, защитник Маттейс де Лигт, полузащитник Адриен Рабьо, защитник Мерих Демирал и хавбек Идрисса Туре спели песни на командном ужине команды.
Буффон исполнил композицию Volare группы Gipsy Kings. Игуаин спел песню Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси. Де Лигт выбрал для исполнению песню Three Little Birds Боба Марли. Рабьо порадовал одноклубников Champs Elysées Джо Дассена.
Juventus got talent! Who did it best? pic.twitter.com/WfL8BP6p72— JuventusFC (@juventusfcen) 23 июля 2019 г.
В летнее трансферное окно "Ювентус" подписал восьмерых футболистов, потратив на трансферы в общей сложности 151,50 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17