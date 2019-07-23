Буффон, де Лигт, Игуаин и другие новички "Ювентуса" спели перед командой

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Буффон, де Лигт, Игуаин и другие новички "Ювентуса" спели перед командой

Новички "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон, нападающий Гонсало Игуаин, защитник Маттейс де Лигт, полузащитник Адриен Рабьо, защитник Мерих Демирал и хавбек Идрисса Туре спели песни на командном ужине команды.

Буффон исполнил композицию Volare группы Gipsy Kings. Игуаин спел песню Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси. Де Лигт выбрал для исполнению песню Three Little Birds Боба Марли. Рабьо порадовал одноклубников Champs Elysées Джо Дассена. 

В летнее трансферное окно "Ювентус" подписал восьмерых футболистов, потратив на трансферы в общей сложности 151,50 миллионов евро.

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