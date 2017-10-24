Буффон: "Для меня большая честь получить эту награду в моём возрасте"
Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался после получения награды лучшему вратарю мира по версии ФИФА.
"Очень счастлив, потому что для меня большая честь получить эту награду в моём возрасте. Хочу сказать спасибо моему клубу, тренеру, партнёрам по команде, потому что они помогают мне делать это возможным. Хочу сказать спасибо людям, которые голосовали за меня. Последний год был фантастическим для "Ювентуса" и меня. Правда, этого было недостаточно, чтобы выиграть в Европе. В этом году я надеюсь, что мы сможем сыграть лучше, и с национальной сборной, и с клубом. Хотел бы завершить карьеру грандиозной победой, если это возможно" - цитирует 39-летнего стража ворот Football Italia.
Напомним, что в борьбе за награду Буффон опередил Кейлора Наваса и Мануэля Нойера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Раз лидер, два лидер: "Манчестер Сити" сразится в Кубке Лиги с "Вулверхэмптоном"
-
Кубковый выезд каталонцев: "Барселона" в гостях у "Мурсии"
-
"Суонси" и "Манчестер Юнайтед" разыграют путевку в четвертьфинал Кубка лиги
-
Роналду признан лучшим игроком мира по версии ФИФА
-
Буффон - лучший вратарь года по вресии ФИФА
Лента новостей
-
На Анчелотти появился новый претендент
-
"Атлетико" интересуется защитником "Интера"
-
"Вест Хэм" намерен пригласить Нагельсмана
-
Гари Невилл хочет тренировать "Эвертон"
-
"Милан" прекратил сотрудничество с "Adidas"
-
Обамеянг не сыграет с "Магдебургом"
-
Тухель готов возглавить "Эвертон"
-
Де Брюйне продлит контракт с "Манчестер Сити"
-
"Порту" намерен продать Касильяса
-
"Лестер" определился с новым главным тренером
-
Куман прокомментировал своё увольнение из "Эвертона"
-
Переход Мины в "Барселону" под угрозой срыва
-
Монтелла: "Состав "Милана" на многое способен"
-
Гендиректор "Крыльев Советов" опроверг слухи о возможной отставке Тихонова
-
"Реал" опасается провокаций в Каталонии
-
Виллаш-Боаш рассказал о несостоявшихся переходах Фалькао и Моутинью в "Зенит"
-
"Эвертон" определился с новым наставником команды
-
Джикия назвал самого техничного игрока "Спартака"
-
Неймар: "Возможно, в следующем году буду ближе к тому, чтобы выиграть награду лучшему игроку мира"
-
Игроки "Челси" выразили недовольство работой Конте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|9
|25
|2
|Интер Милан
|9
|23
|3
|Ювентус
|9
|22
|4
|Лацио
|9
|22
|5
|Рома
|8
|18
|6
|Сампдория
|8
|17
|7
|Кьево
|9
|15
|8
|Болонья
|9
|14
|9
|Фиорентина
|9
|13
|10
|Торино
|9
|13
|11
|Милан
|9
|13
|12
|Аталанта
|9
|12
|13
|Сассуоло
|9
|8
|14
|Дженоа
|9
|6
|15
|Удинезе
|9
|6
|16
|Кальяри
|9
|6
|17
|Хеллас Верона
|9
|6
|18
|Кротоне
|9
|6
|19
|СПАЛ
|9
|5
|20
|Беневенто
|9
|0