Буффон: "Для меня большая честь получить эту награду в моём возрасте"

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Буффон: "Для меня большая честь получить эту награду в моём возрасте"

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался после получения награды лучшему вратарю мира по версии ФИФА.

"Очень счастлив, потому что для меня большая честь получить эту награду в моём возрасте. Хочу сказать спасибо моему клубу, тренеру, партнёрам по команде, потому что они помогают мне делать это возможным. Хочу сказать спасибо людям, которые голосовали за меня. Последний год был фантастическим для "Ювентуса" и меня. Правда, этого было недостаточно, чтобы выиграть в Европе. В этом году я надеюсь, что мы сможем сыграть лучше, и с национальной сборной, и с клубом. Хотел бы завершить карьеру грандиозной победой, если это возможно" - цитирует 39-летнего стража ворот Football Italia.

Напомним, что в борьбе за награду Буффон опередил Кейлора Наваса и Мануэля Нойера. | http://soccernews.ru

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