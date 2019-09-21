Буффон довел число проведенных в клубной карьере матчей до 902
"Ювентус" принимает "Верону" (0:1) в рамках 4-го тура чемпионата Италии. 41-летний голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон впервые в этом сезоне выступает в стане "старой сеньоры".
По данным Opta, Буффон вышел в старте "Ювентуса" и довел число проведенных в клубной карьере матчей до 902. Отметим, что 657 встреч вратарь провел за туринский клуб. Игрок повторил рекорд легендарного защитника "Милана" Паоло Мальдини по числу сыгранных матчей на клубном уровне.
Напомним, голкипер этим летом вернулся в "Ювентус", после того, как один сезон провел в ПСЖ.
"Ювентус" с 7 очками занимает 3 место в турнирной таблице Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
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|Лечче
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