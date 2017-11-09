Буффон: "Два матча против Швеции будут очень интересными"

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Буффон: "Два матча против Швеции будут очень интересными"

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассуждает о предстоящих стыковых матчах отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Швеции.

"Если завтрашний матч против шведов завершится с нужным результатом, то я буду доволен. О других вариантах я даже не хочу думать. Уверен, что матчи против Швеции будут очень интересными. Либо мы поедем на Чемпионат Мира, либо соперник. Италия постоянно играет в финальных стадиях мундиалей. Мы должны продолжить эту традицию", - цитирует Буффона Football Italia.

Матч Швеция - Италия состоится 10 ноября. Ответный поединок пройдет 13 ноября.

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