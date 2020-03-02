Буффон ещё не определился, продолжит ли карьеру после текущего сезона

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффон ещё не определился, продолжит ли карьеру после текущего сезона

Агент вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Сильвано заявил, что футболист пока не решил, продолжит ли карьеру после текущего сезона.

"Мы пока не решили этот вопрос. Буффон примет решение, мы с ним еще не говорили об этом", - сказал агент в интервью Tuttomercatoweb.

В этом сезоне 42-летний голкипер участвовал в 11 матчах во всех турнирах.

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