Буффон ещё не определился, продолжит ли карьеру после текущего сезона
Агент вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Сильвано заявил, что футболист пока не решил, продолжит ли карьеру после текущего сезона.
"Мы пока не решили этот вопрос. Буффон примет решение, мы с ним еще не говорили об этом", - сказал агент в интервью Tuttomercatoweb.
В этом сезоне 42-летний голкипер участвовал в 11 матчах во всех турнирах.
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|Команда
|М
|О
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|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15