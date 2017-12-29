Буффон: "Если я буду нужен "Ювентусу", то я готов играть даже в 80 лет"

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Буффон: "Если я буду нужен "Ювентусу", то я готов играть даже в 80 лет"
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, что он готов всегда помогать клубу.

"Я солдат "Ювентуса" и своей страны. Скорее всего, я завершу карьеру летом, но я всегда буду на службе у клуба и сборной Италии. Я понимаю, что могу помешать прогрессу молодых игроков и не хочу этого. Но если "Ювентусу" нужен будет вратарь, то я готов играть даже в 80 лет", - приводит слова Буффона Football Italia.

В этом сезоне 39-летний Буффон провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов.

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